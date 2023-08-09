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Молодчинина Галина Викторовна
Молодчинина Галина Викторовна
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Место рождения
Ломовец
, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Дата рождения
1954
Пол
Женский
Отец
Молодчинин Виктор Иванович
1923 г.р.
Мать
Молодчинина Татьяна Тихоновна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Молодчинин Виктор Иванович
Мать:
Молодчинина Татьяна Тихоновна
Ломовец
, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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