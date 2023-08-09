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Молодчинина Галина Викторовна

Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Молодчинин Виктор Иванович

Мать: Молодчинина Татьяна Тихоновна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область