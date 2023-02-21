Чарторыйский Адам (Адам Ежи) Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарторыйский Адам (Адам Ежи) Адамович

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Место рождения

г. Варшава, Польша

Дата рождения

14.01.1770

Дата смерти

15.07.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1770
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1791
Англия
Место жительства
С 1795 по 1810
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1822
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1833 по 1861
г. Париж, Франция
Смерть
15.07.1861
г. Париж, Франция
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