Кобелев Семен Григорьевич
Место рожденияZaporizhia Oblast Ukraine
Дата рожденияОколо 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Кобелев Григорий
Мать: не указана
Zaporizhia Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
27.05.1857
Дочь: Kobeleva Феодосия Семеновна
Мать ребёнка: Кобелева Гликерия Авксинтьевна
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин