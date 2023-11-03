Кобелев Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелев Семен Григорьевич

Место рождения

Zaporizhia Oblast Ukraine

Дата рождения

Около 1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Кобелев Григорий

Мать: не указана

Zaporizhia Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
27.05.1857

Дочь: Kobeleva Феодосия Семеновна

Мать ребёнка: Кобелева Гликерия Авксинтьевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
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