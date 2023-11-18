Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон

Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: Нина Егоровна

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close