Анастасия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1893 ст.

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Чистяков Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистяков Филипп

Смерть
Неизвестно