Анастасия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1893 ст.
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Чистяков Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистяков Филипп
Смерть
Неизвестно