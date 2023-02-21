Файзуллина Ляйля Галимзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллина Ляйля Галимзяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1983

Отец: Файзуллин Галимзян Файзуллинович

Мать: Мухаметьянова Рауза Габтельхаковна

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