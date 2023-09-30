Полякова Иулания Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Иулания Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Глазкова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Иван Дмитриевич

Смерть
Около 1919
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