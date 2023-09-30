Полякова Иулания Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Глазкова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Дмитриевич
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1919