Минаеев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаеев Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1979

Отец: не указан

Мать: Васильченко Татьяна Константиновна

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