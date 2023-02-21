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Шилкин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1940

Дата смерти

19.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1940

Отец: Шилкин Иван Яковлевич

Мать: Шилкина Анна Георгиевна

Бракосочетание
23.04.1962

Жена: Шилкина Вера Алексеевна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1962

Сын: Шилкин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Шилкина Вера Алексеевна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1965

Сын: Шилкин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шилкина Вера Алексеевна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1969

Дочь: Могильникова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Шилкина Вера Алексеевна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Смерть
19.04.1971
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
причина - тупая травма головы и туловища (попал под поезд)
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