Шилкин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1940
Дата смерти19.04.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1940
Отец: Шилкин Иван Яковлевич
Мать: Шилкина Анна Георгиевна
Бракосочетание
23.04.1962
Жена: Шилкина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
23.06.1962
Сын: Шилкин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Шилкина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
28.06.1965
Сын: Шилкин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шилкина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
13.05.1969
Дочь: Могильникова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Шилкина Вера Алексеевна
Смерть
19.04.1971
причина - тупая травма головы и туловища (попал под поезд)