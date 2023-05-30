Кохович (Видникевич) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кохович (Видникевич) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Видникевич Михаил Алексеевич

Мать: Видникевич Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кохович Виктория

Отец ребёнка: Кохович Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кохович Антонина

Отец ребёнка: Кохович Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кохович Полина

Отец ребёнка: Кохович Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кохович Дмитрий