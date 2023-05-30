Кохович (Видникевич) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кохович Виктория
Отец ребёнка: Кохович Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кохович Антонина
Отец ребёнка: Кохович Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кохович Полина
Отец ребёнка: Кохович Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кохович Дмитрий