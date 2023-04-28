Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Жулидов Геннадий Иванович
Жулидов Геннадий Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
15.01.1945
Пол
Мужской
Отец
Жулидов Иван Иванович
1909 г.р.
Мать
Жулидова (Козлова) Александра Георгиевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1945
Отец:
Жулидов Иван Иванович
Мать:
Жулидова Александра Георгиевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия