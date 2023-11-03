Копейкин Кирил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1775
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Копейкина Возм. Агрипина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1775