Параскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Ананьев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Ананьев
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Надежда Васильева
Отец ребёнка: Василий Ананьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ананьев
Место жительства
Неизвестно
Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно