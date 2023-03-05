Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Ананьев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Ананьев

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Надежда Васильева

Отец ребёнка: Василий Ананьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ананьев

Место жительства
Неизвестно
Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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