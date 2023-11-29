Хромушкин Всеволод Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хромушкин Алексей Иванович
Мать: не указана
Восприемник
26.12.1914 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
В у Миронова Константина Павловича - Нижне-Уфалейского завода крестьянский сын Всеволод Алексеевич Хромушкин и того же завода крестьянская девица Елизавета Алексеевна Хромушкина Источник: ОГАЧО Ф и-... Показать все
Смерть
Неизвестно