Хромушкин Всеволод Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромушкин Всеволод Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хромушкин Алексей Иванович

Мать: не указана

Восприемник
26.12.1914 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
В у Миронова Константина Павловича - Нижне-Уфалейского завода крестьянский сын Всеволод Алексеевич Хромушкин и того же завода крестьянская девица Елизавета Алексеевна Хромушкина Источник: ОГАЧО Ф и-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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