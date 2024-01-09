Никифоров Александр Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.2015
Сын: Никифоров Григорий Александрович
Мать ребёнка: Никифорова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
07.02.2023
Дочь: Никифорова София Александровна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно