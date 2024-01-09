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Никифоров Александр Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.2015

Сын: Никифоров Григорий Александрович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
07.02.2023

Дочь: Никифорова София Александровна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Мария Викторовна

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