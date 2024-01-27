Жердина Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жердина Валентина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955

Отец: не указан

Мать: Жердина Матрена Петровна

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