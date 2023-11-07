Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Финаенов Дмитрий Власович

Мать: Калинкиина Наталия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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