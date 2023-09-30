Муравьева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Муравьев Иван Петрович

Отец ребёнка: Муравьев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Муравьев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Муравьев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Муравьев Исай Петрович

Отец ребёнка: Муравьев Петр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Петр Егорович

Смерть
Неизвестно
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