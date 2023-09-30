Муравьева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Муравьев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Муравьев Евгений Петрович
Отец ребёнка: Муравьев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Муравьев Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно