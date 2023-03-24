Сулейманова (Ван-Си-Ли) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Галимхановна
Отец ребёнка: Сулейманов Гилимхан Гилимханович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Сергей Гилимханович
Отец ребёнка: Сулейманов Гилимхан Гилимханович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно