Сулейманова (Ван-Си-Ли) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова (Ван-Си-Ли) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Галимхановна

Отец ребёнка: Сулейманов Гилимхан Гилимханович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Сергей Гилимханович

Отец ребёнка: Сулейманов Гилимхан Гилимханович

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейманов Гилимхан Гилимханович

Место жительства
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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