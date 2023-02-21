Смирнов Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Георгий Михайлович

Смирнов Георгий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1903

Дата смерти

07.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1903

Отец: Смирнов Михаил Филатович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

Образование
С 1921 по 1923
Лесной институт 2 курса
Рождение ребёнка
03.08.1948

Дочь: Маленко Алла Георгиевна

Мать ребёнка: Смирнова Нина Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Нина Константиновна

Смерть
07.01.1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close