Смирнов Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1903
Дата смерти07.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1903
Отец: Смирнов Михаил Филатович
Мать: Смирнова Мария Ивановна
Образование
С 1921 по 1923
Лесной институт 2 курса
Рождение ребёнка
03.08.1948
Дочь: Маленко Алла Георгиевна
Мать ребёнка: Смирнова Нина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1970