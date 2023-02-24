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Сергеев Владимир Алексеевич

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Место рождения

Гагаринский район , Смоленская область

Дата рождения

20.03.1938

Дата смерти

27.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1938

Отец: Сергеев Алексей Сергеевич

Мать: Сергеева Прасковья Филипповна

Гагаринский район , Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Галина Кузнецова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Галина Кузнецова

Смерть
27.01.1985
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