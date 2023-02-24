Сергеев Владимир Алексеевич
Место рожденияГагаринский район , Смоленская область
Дата рождения20.03.1938
Дата смерти27.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1938
Гагаринский район , Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Галина Кузнецова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1985