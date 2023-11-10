Ksenia Nikolai t.
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1838
Дочь: Irina Joanni t. Ivanova
Отец ребёнка: Joann Prokopi poeg
Рождение ребёнка
01.11.1840
Сын: Mihail
Отец ребёнка: Joann Prokopi poeg
Рождение ребёнка
08.12.1848
Сын: Tuvi Stefan
Отец ребёнка: Joann Prokopi poeg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Joann Prokopi poeg