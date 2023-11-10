Ksenia Nikolai t. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ksenia Nikolai t.

Место рождения

Линдси, Setomaa vald, Võru maakond

Дата рождения

Около 1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Линдси, Setomaa vald, Võru maakond
Рождение ребёнка
14.04.1838

Дочь: Irina Joanni t. Ivanova

Отец ребёнка: Joann Prokopi poeg

Линдси, Setomaa vald, Võru maakond
Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Mihail

Отец ребёнка: Joann Prokopi poeg

Линдси, Setomaa vald, Võru maakond
Рождение ребёнка
08.12.1848

Сын: Tuvi Stefan

Отец ребёнка: Joann Prokopi poeg

Линдси, Setomaa vald, Võru maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Никита Иванович

Отец ребёнка: Joann Prokopi poeg

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