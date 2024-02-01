Стопичева (Позднякова) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стопичева (Позднякова) Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1977

Отец: Поздняков Николай Михайлович

Мать: Позднякова Людмила

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Стопичева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Стопичев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
2009

Сын: Стопичев Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Стопичев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Стопичева Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Стопичев Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стопичев Алексей Сергеевич

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