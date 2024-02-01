Стопичева (Позднякова) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1977
Отец: Поздняков Николай Михайлович
Мать: Позднякова Людмила
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Стопичева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Стопичев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
2009
Сын: Стопичев Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Стопичев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Стопичева Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Стопичев Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно