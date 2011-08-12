Бирюков Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиОколо 12.08.2011
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Абашкина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Бирюков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бирюкова Раиса
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Бирюкова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Раиса
Смерть
Около 12.08.2011