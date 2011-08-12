Бирюков Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Около 12.08.2011

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1899 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Абашкина Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Бирюков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бирюкова Раиса

Рождение ребёнка
1956

Сын: Бирюков Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Бирюкова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Раиса

Смерть
Около 12.08.2011
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