Исеналиев Алембик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исеналиев Алембик

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оркаев Исеналей

Мать: не указана

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1764

Сын: Алембиков Токтар

Мать ребёнка: не указана

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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