Исеналиев Алембик
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оркаев Исеналей
Мать: не указана
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алембиков Токтар
Мать ребёнка: не указана
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно