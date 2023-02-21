Левенкова (Чуфистова) Алла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1981
Дочь: Левенкова Ольга Валериановна
Отец ребёнка: Левенков Валериан Валериан Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1985
Дочь: Левенкова Юлия Валериановна
Отец ребёнка: Левенков Валериан Валериан Васильевич
г. Москва, город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно