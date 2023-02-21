Левенкова (Чуфистова) Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенкова (Чуфистова) Алла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1981

Дочь: Левенкова Ольга Валериановна

Отец ребёнка: Левенков Валериан Валериан Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1985

Дочь: Левенкова Юлия Валериановна

Отец ребёнка: Левенков Валериан Валериан Васильевич

г. Москва, город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левенков Валериан Валериан Васильевич

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