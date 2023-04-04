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Евсюкова Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1901

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.03.1903

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1905

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Евсюков Василий Григорьев

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1908

Сын: Евсюков Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсюков Григорий Родионов

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