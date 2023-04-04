Евсюкова Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1901
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов
Рождение ребёнка
02.03.1903
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов
Рождение ребёнка
10.02.1905
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов
Рождение ребёнка
03.04.1906
Сын: Евсюков Василий Григорьев
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов
Рождение ребёнка
28.07.1908
Сын: Евсюков Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Евсюков Григорий Родионов
Бракосочетание
Неизвестно