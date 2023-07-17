Москвитин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Москвитин Федор Петрович
Мать: Москвитина Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитин Леонид Степанович
Мать ребёнка: Эвелина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Эвелина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвитин Виктор Степанович
Мать ребёнка: Эвелина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эвелина Ивановна
Смерть
Неизвестно