Москвитин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Москвитин Федор Петрович

Мать: Москвитина Христинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитин Леонид Степанович

Мать ребёнка: Эвелина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Эвелина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвитин Виктор Степанович

Мать ребёнка: Эвелина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эвелина Ивановна

Смерть
Неизвестно