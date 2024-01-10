Петров Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Анатолий

Петров Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магинур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Магинур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магинур

Смерть
Неизвестно
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