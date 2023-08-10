Лазукин Олег Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазукин Олег Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазукин Владислав Иванович

Мать: Наталья