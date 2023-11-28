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Зубов Гаврило Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Зубов Николай Григорьев

Мать: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Зубова Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Аксенья Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Зубова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Аксенья Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зубова Вера Гавриловна

Мать ребёнка: Аксенья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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