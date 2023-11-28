Зубов Гаврило Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Зубов Николай Григорьев
Мать: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Зубова Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Аксенья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Зубова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Аксенья Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зубова Вера Гавриловна
Мать ребёнка: Аксенья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенья Ивановна
Смерть
Неизвестно