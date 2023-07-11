АНДРЕЙ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАНДРЕЙ

АНДРЕЙ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: СОФИЯ

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ИВАН

Мать ребёнка: Татьяна