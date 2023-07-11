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АНДРЕЙ
АНДРЕЙ
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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
ИВАН
СОФИЯ
Добавил:
ГС
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
СОФИЯ
Мать ребёнка:
Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
ИВАН
Мать ребёнка:
Татьяна
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