Нестеренко (Бурдукова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1958
Дочь: Кокорева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Нестеренко Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Нестеренко Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Нестеренко Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно