Нестеренко (Бурдукова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Бурдукова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1958

Дочь: Кокорева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Нестеренко Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Нестеренко Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Нестеренко Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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