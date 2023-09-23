Папин Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папин Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1909 ст.

Сын: Папин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Папина Ефросинья Степановна

Место жительства
1909 ст.
Хмелевец, Валуйский, Белгородская область
Военная служба
1909 ст.
Запасный рядовой.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папина Ефросинья Степановна

Смерть
Неизвестно
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