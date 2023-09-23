Папин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1909 ст.
Мать ребёнка: Папина Ефросинья Степановна
Место жительства
1909 ст.
Хмелевец, Валуйский, Белгородская область
Военная служба
1909 ст.
Запасный рядовой.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно