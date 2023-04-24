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Булатов Григорий Павлов

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1820

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Булатов Павел (мл) Кондратьев

Мать: Булатова Пелагея Меркурьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Агафия Григорьева

Мать ребёнка: Булатова Зиновия Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Булатов Яков Григорьев

Мать ребёнка: Булатова Зиновия Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Зиновия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Урай, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1820
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