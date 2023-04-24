Булатов Григорий Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Агафия Григорьева
Мать ребёнка: Булатова Зиновия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Булатова Зиновия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Урай, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1820