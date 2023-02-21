Могилева Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.2006
Дочь: Могилева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.07.2014
Сын: Бобнев Александр Романович
Отец ребёнка: Бобнев Роман Владимирович
Рождение ребёнка
23.09.2019
Дочь: Бобнева Милана Романовна
Отец ребёнка: Бобнев Роман Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно