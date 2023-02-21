Могилева Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМогилева Наталия

Могилева Наталия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Михаил Александрович

Мать: Ситникова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
05.07.2006

Дочь: Могилева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.07.2014

Сын: Бобнев Александр Романович

Отец ребёнка: Бобнев Роман Владимирович

Рождение ребёнка
23.09.2019

Дочь: Бобнева Милана Романовна

Отец ребёнка: Бобнев Роман Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобнев Роман Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close