Литвина Сара Кушелева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина Сара Кушелева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Литвин Кушель Йоссель

Мать: Литвина Ита

Смерть
Неизвестно
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