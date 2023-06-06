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Мысливец Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.?

Отец: Мысливец Василий

Мать: Мысливец ?

Рождение ребёнка
29.03.1958

Сын: Мысливец Михаил Александрович

Мать ребёнка: Мысливец Франтишка Михайловна

Ятвезь, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мысливец Франтишка Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Мысливец Франтишка Михайловна

Ятвезь, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мысливец Франтишка Михайловна

Ятвезь, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно