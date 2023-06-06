Мысливец Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.?
Отец: Мысливец Василий
Мать: Мысливец ?
Рождение ребёнка
29.03.1958
Сын: Мысливец Михаил Александрович
Мать ребёнка: Мысливец Франтишка Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мысливец Франтишка Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мысливец Франтишка Михайловна
Смерть
Неизвестно