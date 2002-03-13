Желтоухов Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1940
Дата смерти13.03.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940
Бракосочетание
1964
Рождение ребёнка
31.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желтоухова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
31.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желтоухова Валентина Михайловна
Смерть
13.03.2002