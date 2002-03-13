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Желтоухов Василий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1940

Дата смерти

13.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Жена

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940

Отец: Желтоухов Филипп Никифорович

Мать: Желтоухова Ольга Андреевна

Бракосочетание
1964

Жена: Желтоухова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
31.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желтоухова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
31.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желтоухова Валентина Михайловна

Смерть
13.03.2002

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