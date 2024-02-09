Шишков (Неустроев) Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1788
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Неустроева (шишкова) Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Неустроева (шишкова) Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Аксинья Васильевна
Мать ребёнка: Неустроева (шишкова) Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шишков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Неустроева (шишкова) Авдотья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно