Шишков (Неустроев) Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишков (Неустроев) Василий Яковлевич

Шишков (Неустроев) Василий Яковлевич

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

01.01.1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1788

Отец: Неустроев Яков Григорьевич

Мать: Неустроева Авдотья Алексеевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Неустроева (шишкова) Авдотья Григорьевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шишков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Неустроева (шишкова) Авдотья Григорьевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Аксинья Васильевна

Мать ребёнка: Неустроева (шишкова) Авдотья Григорьевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шишков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Неустроева (шишкова) Авдотья Григорьевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева (шишкова) Авдотья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close