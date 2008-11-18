(Кваскова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1919
Дата смерти18.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1919
Отец: Квасков Дмитрий
Мать: Кваскова Евдокия
Образование
С 01.09.1936 по ?.06.1941
Химико-технологический институт г Москва
химик-технолог, кандидат химических наук | кандидат химических наук
Работа или профессия
С 25.04.1971
гДзержинский Московская область
химик, кандидат химических наук,начальник отдела Федерального центра двойных технологий « Cоюз », награждена орденом Трудового Красного Знамени №519475
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Смерть
18.11.2008
Причина смерти: онкология жкт