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(Кваскова) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1919

Дата смерти

18.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1919

Отец: Квасков Дмитрий

Мать: Кваскова Евдокия

Образование
С 01.09.1936 по ?.06.1941
Химико-технологический институт г Москва
химик-технолог, кандидат химических наук | кандидат химических наук
Работа или профессия
С 25.04.1971
гДзержинский Московская область
химик, кандидат химических наук,начальник отдела Федерального центра двойных технологий « Cоюз », награждена орденом Трудового Красного Знамени №519475
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Смерть
18.11.2008
Причина смерти: онкология жкт
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