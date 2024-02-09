Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

10.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1894

Дочь: Халися

Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фатеха

Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут

с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Айнетдинов Абдулла

Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Айнетдинов Хамзя

Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Айнетдинов Аббяс

Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1921

Сын: Сатдаров Абдулхарряс Айнетдинович

Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут

с.Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халимя

Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асьма

Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатдаров Айнетдин Албут

Смерть
10.09.1965
с. Уразовка Горьковской обл.
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