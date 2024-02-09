Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти10.09.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1894
Дочь: Халися
Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фатеха
Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут
с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Айнетдинов Абдулла
Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут
Рождение ребёнка
1912
Сын: Айнетдинов Хамзя
Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут
Рождение ребёнка
1918
Сын: Айнетдинов Аббяс
Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут
Рождение ребёнка
02.02.1921
Сын: Сатдаров Абдулхарряс Айнетдинович
Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут
с.Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халимя
Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асьма
Отец ребёнка: Сатдаров Айнетдин Албут
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1965
с. Уразовка Горьковской обл.