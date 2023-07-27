Кобелева (Черкасова) Дарья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Черкасова) Дарья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

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ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1888

Муж: Кобелев Абрам Косьминович

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 88... Показать все
Смерть
Неизвестно