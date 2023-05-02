Соловьев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1891 по 1895

Дочь: Амелюшина Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Соловьева Домна Евсеевна

Растворово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Самохина Дуня Федоровна

Мать ребёнка: Соловьева Домна Евсеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Соловьев Георгий Федорович

Мать ребёнка: Соловьева Домна Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Николай Федорович

Мать ребёнка: Соловьева Домна Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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