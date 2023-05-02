Соловьев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1891 по 1895
Дочь: Амелюшина Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Соловьева Домна Евсеевна
Растворово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Самохина Дуня Федоровна
Мать ребёнка: Соловьева Домна Евсеевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Соловьев Георгий Федорович
Мать ребёнка: Соловьева Домна Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Николай Федорович
Мать ребёнка: Соловьева Домна Евсеевна
Смерть
Неизвестно