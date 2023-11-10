Кильганова (Макарова) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения18.11.1908
Дата смерти17.01.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908
Отец: Макаров Петр Сергеевич
Мать: Макарова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
20.12.1943
Сын: Кильганов Владимир Харитонович
Отец ребёнка: Кильганов Харитон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1992
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)