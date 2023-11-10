Кильганова (Макарова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильганова (Макарова) Варвара Петровна

Место рождения

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.11.1908

Дата смерти

17.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908

Отец: Макаров Петр Сергеевич

Мать: Макарова Мария Антоновна

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1943

Сын: Кильганов Владимир Харитонович

Отец ребёнка: Кильганов Харитон Григорьевич

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кильганов Харитон Григорьевич

Смерть
17.01.1992
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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