Зюрнин Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюрнин Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1752

Отец: Зюрнин Никифор Савеев

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1782

Сын: Зюрнин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Онсисия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зюрнина Акилтна Ивановна

Мать ребёнка: Онсисия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зюрнин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Онсисия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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