Зюрнин Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1752
Отец: Зюрнин Никифор Савеев
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1782
Сын: Зюрнин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Онсисия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зюрнина Акилтна Ивановна
Мать ребёнка: Онсисия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Онсисия Матвеевна
Смерть
Неизвестно