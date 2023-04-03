Козин Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозин Станислав

Козин Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козин Анатолий

Мать: Козина Антонина

Рождение ребёнка
29.11.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close