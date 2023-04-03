Козин Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козин Анатолий
Мать: Козина Антонина
Рождение ребёнка
29.11.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1999