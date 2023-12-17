Мершиев Пётр Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мершиев Пётр Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1765 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Мершиев Фёдор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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