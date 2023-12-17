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Мершиев Пётр Фёдоров
Мершиев Пётр Фёдоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мершиев Фёдор
До 1765 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец:
Мершиев Фёдор
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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