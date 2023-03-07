Клековкин Кузьма (Куземка) Карпов
Место рожденияпоч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1631
Дата смертиПосле 1654
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631
Отец: Клековкин Карп (Карпунка) Иванов
Мать: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1654
Мать ребёнка: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1654