Клековкин Кузьма (Куземка) Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкин Кузьма (Куземка) Карпов

Место рождения

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1631

Дата смерти

После 1654

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631

Отец: Клековкин Карп (Карпунка) Иванов

Мать: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1654

Сын: Клековкин Карп Козьмин

Мать ребёнка: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1654
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