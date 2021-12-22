Иванова Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1955
Дата смерти22.12.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1955
Отец: Григорий
Мать: Иванова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
25.11.1976
Дочь: Хомякевич Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Хомякевич Антон Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хомякевич Антон Михайлович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1988
Дочь: Хомякевич Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Хомякевич Антон Михайлович
Смерть
22.12.2021