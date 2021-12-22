Иванова Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1955

Дата смерти

22.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1955

Отец: Григорий

Мать: Иванова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
25.11.1976

Дочь: Хомякевич Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Хомякевич Антон Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомякевич Антон Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1988

Дочь: Хомякевич Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Хомякевич Антон Михайлович

Смерть
22.12.2021